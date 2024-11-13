Yerli HÜRJET'in 2. prototipi TUSAŞ şehitlerinin adıyla havalandı

TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET'in ikinci prototipi, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen 5 kişinin adı yazılı gövdesiyle uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ürettiği HÜRJET'in ikinci prototipinin üzerine TUSAŞ şehitlerinin adı yazıldı.

İlk prototipinde 45 bin feet irtifanın üzerine çıkan ve ses hızını aşan HÜRJET'in ikinci prototipi gökyüzüyle buluştu.

HÜRJET'in ikinci prototipi 26 dakika havada kalarak çeşitli manevra testlerini gerçekleştirdi. 200 knot süratte 10 bin feet irtifaya ilk uçuş başarıyla tamamlandı.

TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“HÜRJET ikinci prototip, şehitlerimizin isimleriyle hür semalarımızda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 10 bin feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresi. Milli teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara.”

23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında, 4'ü TUSAŞ personeli, 1'i taksi şoförü olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Saldırının akabinde "daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" sözleri slogana dönüştü. Terör saldırısından 20 gün sonra, HÜRJET'in ikinci prototipi mavi gökyüzü ile buluştu. İkinci prototipte, terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun ve Murat Arslan'ın isimleri yer aldı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuşun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi:

"TUSAŞ'ımızın geliştirdiği Hürjet ikinci prototip TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle 10 bin feet irtifada 200 knot hıza ulaşarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarıda emeği geçen TUSAŞ ailesinin her bir ferdini yürekten kutluyorum. Acımız bir, sevincimiz bir, yolumuz bir. Birlikte daha çok çalışarak, her gün daha ileriye, daha büyük başarılara imza atacağız.

Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Arslan Hürjet ile semalarda, her daim bu aziz milletin gönlünde yaşayacaksınız. Ruhunuz şad olsun"

HÜRJET'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 13 m

Kanat Açıklığı: 9.8 m

Dikey Kuyruk Yüksekliği: 4.2 m

Kanat Alanı: 24 m²

itiş Gücü: 19.200 lbf

HÜRJET PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Servis Tavanı: 13.716 m

Tırmanış: 35.000 fpm

Menzil: 2.592 km

Maksimum Yük: 2.721 kg

Maksimum Hız: 1.4 Mach

Maksimum İrtifa: 45.000 ft

G-Limiti: +8g/ -3g

Silahlar: HGK-82, KGK, Teber LGK, L-Umtas, Minyatür bomba, Gökdoğan ve Bozdoğan (ilk milli hava füzeleri), AIM-9X

HÜRJET'İN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Baş üstü (Head-Up) Göstergesi HUD

Kaska Monteli Göstergesi

Tam Otarite Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü(F-35 veMMU için Asgari Alışma Zamanı)

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüş Uyumlu

Havada Yakıt İkmali

Zarf Koruma

Gömülü Taktik Eğitim ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar İçin Apu