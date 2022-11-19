Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu

Baykar tarafından tasarlanan AKINCI TİHA ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Kızılelma’nın kullandığı motorları imal eden Motor Sich şirketinin tüm hisselerine Ukrayna Devleti ve diğer stratejik 4 şirket ile birlikte el koydu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Baykar tarafından tasarlanan AKINCI TİHA ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Kızılelma’nın kullandığı motorları imal eden Motor Sich şirketinin tüm hisselerine Ukrayna Devleti diğer stratejik ve 4 şirket ile birlikte el konulduğunu açıkladı.

Havacılık editörü Tolga Özbek, devlet hisselerinin de bulunduğu 5 büyük savunma ve petrol şirketinin Ukrayna Savunma Bakanlığı’na devredildiğini ve kararın “Sıkıyönetim Kapsamında Malların Devri Hakkında Kanunu” uyarınca alındığını belirtti.

EL KONULAN ŞİRKETLER

Bu şirketler arasında uçak motoru üreticisi Motor Sich’in yanı sıra, güç transformatörler geliştiren Zaporizhtransformator, kamyon imalatçısı KrAZ, Ukrayna’nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi Ukrnafta ve petrol arıtma şirketi Ukrtatnafta yer alıyor.

ÇİNLİLER ALMAK İSTEMİŞTİ

Bir dönem Ukraynalı havacılık motorları imalatçısı Motor Sich’i Çin satın almak istemiş ancak bu girişim ABD tarafından büyük tepki ile karşılanmıştı. Uzun süren pazarlıkların ardından Ukrayna mahkemeleri aldığı karar ile Çinlilere satışı engellemişti.

MOTOR SİCH'İN CEO'SU TUTUKLANMIŞTI

Geçen ekim ayında ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Motor Sich’in CEO’su Vyacheslav Bohuslayev, Ukrayna devleti tarafından yapılan operasyonla göz altına alınmıştı. Zaporijia’da Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanlarının gerçekleştirdiği operasyon Bohuslayev’in Rusya’ya gizlice helikopter motoru parçaları sattığı iddiasıyla yapılmıştı.

Satılan motorlar arasında Rusya’nın Mi-8AMTSh-VN, KA-52, Mi-28N helikopterlerinde kullanılan parçalar olduğu belirtilmişti.

BAYKAR TESLİMATLARDAN ETKİLENECEK Mİ?

Alınan bilgilere göre, motor konusunda Baykar’ın toplu sipariş vererek teslimatı öne aldığı ve Ukrayna savaşı ve sonrasındaki gelişmelerden etkilenmediği yönünde. Halen fabrika bir çok motor çeşidinin yanı sıra batılı şirketler için de üretim yapıyor. Bu üretim fabrikaya iki defa hava saldırısının yapılmasına rağmen gecikmeli de olsa teslimatların gerçekleştiği Ukrayna’dan gelen bilgiler arasında.

GerçekGündem