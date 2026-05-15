  3. Yerli kripto borsasından sürpriz karar: Faaliyetlerini tamamen durduruyor!

Yerli kripto para borsası BitHero, ticari ve operasyonel değerlendirmeler sonucunda faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırma kararı aldığını açıkladı. 1 Haziran 2026 itibarıyla platform faaliyetlerine son verecek olan BitHero, yatırım ve alım-satım işlemlerinin durdurulacağı tarihleri paylaştı.

Türkiye’nin yerli kripto varlık platformlarından BitHero, yaptığı resmi açıklama ile faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracağını duyurdu. Ticari stratejiler gereği alınan bu kararın ardından kullanıcıların varlıklarını çekebilmeleri için izlenecek süreç netleşti.

KADEMELİ KAPANIŞ SÜRECİ BAŞLADI

BitHero tarafından yapılan açıklamada, şirketin operasyonel değerlendirmeleri sonucunda platform faaliyetlerinin 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamen sona ereceği belirtildi. Söz konusu kararın başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere tüm ilgili düzenleyici otoritelere bildirildiği ifade edildi. Borsa yönetimi, bu süreçte kullanıcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

İŞTE KRİTİK TARİHLER: YATIRIM VE ALIM-SATIM DURUYOR

Kullanıcıların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına kapanış süreci için şu takvim açıklandı:

15 Mayıs 2026 (Bugün) saat 18:00: TL ve kripto varlık yatırma işlemleri tamamen durdurulacak.
17 Mayıs 2026 saat 23:59: Platformdaki tüm alım-satım işlemleri sonlandırılacak ve bekleyen açık emirler otomatik olarak iptal edilecek.
1 Haziran 2026 saat 23:59: Bu tarihe kadar kullanıcılar, hesaplarındaki TL bakiyelerini kendi banka hesaplarına, kripto varlıklarını ise kişisel cüzdan adreslerine kesintisiz olarak çekebilecek.

VARLIKLAR VE DESTEK KANALLARI GÜVENCESİ

Şirket, kapanış sürecinde kullanıcıların varlıklarına erişiminin ve çekim işlemlerinin sorunsuz devam edeceğini garanti etti. Destek kanallarının süreç tamamlanana kadar 7/24 açık tutulacağını belirten BitHero, şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini ifade etti. 1 Haziran sonrasında platformun tamamen erişime kapanması beklendiğinden, kullanıcıların bakiyelerini belirtilen tarihe kadar tahliye etmeleri önem arz ediyor.

Serhan Işılay / Haber3com

