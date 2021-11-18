Yerli SİHA'lar 5 teröristi böyle imha etti! Gurur veren anlar kamerada!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/WCWdCcFPbl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2021
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