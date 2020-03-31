Yerli solunum cihazı ilk kez ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi "Millete Sesleniş" konuşmasında verdi. Bahsi geçen Türkiye'nin ilk yerli solunum cihazın görüntüleri de aynı dakikalarda kamuoyuna yansıdı.

Baykar Teknik müdürü Selçuk Bayraktar, cihazın prototipini kendi çektiği bir videoyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi... @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla" dedi.

Yerli solunum cihazı için 100'e yakın Türk mühendisi çalışıyor. Bu cihazlar, özellikle yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastalar için hayati öneme sahip. Salgının en çok can aldığı İtalya ve İspanya'da, bunun en önemli sebebi olarak solunum cihazı sayısının yetersizliği gösteriliyor.