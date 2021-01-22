Yerli TİHA'dan ''yuvadan uçmadan önce evde son selfie''

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İlk milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı "AKINCI PT-3"ün testleri tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 ile çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'nin merakla beklediği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3'ün testleri başarıyla tamamlandı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 ile selfie yaptı.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie'' notunu düştü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol