  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yeşil pasaport sahiplerine Avrupa kapısı kapanıyor mu?

Yeşil pasaport sahiplerine Avrupa kapısı kapanıyor mu?

Yeşil pasaport sahiplerine Avrupa kapısı kapanıyor mu?
Güncelleme:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Avrupa'ya seyahat edecek gri ve yeşil pasaport sahiplerine ek prosedür uygulanacağı iddialarını yanıtladı.

Bugün bazı basın organlarında yer alan Yeşil ve Gri pasaport sahiplerinin Avrupa Birliği'nin Schengen Bölgesi'ne yapacakları seyahatlere yönelik iddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Buna göre DMM, “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Avrupa Birliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği belirtilmiştir.

ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye bulunmamaktadır.

Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır.

ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Etiketler Yeşil ve Gri pasaport sahipleri Gri pasaport sahipleri yeşil pasaport sahipleri pasaport schengen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın hain Türkiye planı deşifre oldu Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın hain Türkiye planı deşifre oldu Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızın peşinden suya böyle atladı Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızın peşinden suya böyle atladı Ferdi Tayfur'un cenazesindeki küfürlü kavgada ikinci perde Ferdi Tayfur'un cenazesindeki küfürlü kavgada ikinci perde Şu an 2024'ün çekilmiş en iyi fotoğrafına bakıyorsunuz! Şu an 2024'ün çekilmiş en iyi fotoğrafına bakıyorsunuz! İstanbul'da kadın cinayeti: Önce sevgilisini vurdu, sonra kendisini İstanbul'da kadın cinayeti: Önce sevgilisini vurdu, sonra kendisini Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak bir transfer daha Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak bir transfer daha Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ''doyurucu ekmek'' tavsiyesi tepki çekti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ''doyurucu ekmek'' tavsiyesi tepki çekti Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı Erdoğan yeni açılım sürecinin hedefini böyle açıkladı Erdoğan yeni açılım sürecinin hedefini böyle açıkladı Hande Erçel'den Barış Arduç'la rol aldığı Rüzgara Bırak filminden yeni paylaşımlar Hande Erçel'den Barış Arduç'la rol aldığı Rüzgara Bırak filminden yeni paylaşımlar
İstanbul'da faciadan dönüldü! İranlı kadın bir kişiye çarpıp mesire alanına uçtu İstanbul'da faciadan dönüldü! İranlı kadın bir kişiye çarpıp mesire alanına uçtu Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda şans eseri tarihi bir keşfe imza atıldı Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda şans eseri tarihi bir keşfe imza atıldı Vedat Milor'un Kent Lokantası yemekleri için yorumu belli oldu Vedat Milor'un Kent Lokantası yemekleri için yorumu belli oldu O 58 yaşında ve 33 yıldır sadece aynı şeyi yiyor... O 58 yaşında ve 33 yıldır sadece aynı şeyi yiyor... Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım BBP’de deprem! Destici’yi çok ağır ifadelerle suçlayıp istifa etti BBP’de deprem! Destici’yi çok ağır ifadelerle suçlayıp istifa etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Balıkçı tezgahındaki 46 milyon TL'lik devi gören dönüp bir daha baktı Balıkçı tezgahındaki 46 milyon TL'lik devi gören dönüp bir daha baktı Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber