Yeşilçam filmi gerçek oldu !

Başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki 'Kamyon Kasası' sahnesi Giresun'da gerçek oldu.

İstanbul’a gitmek isteyen Afgan uyruklu 109 kaçak, İstanbul diye Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi’nde bırakılınca jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yasa dışı yollardan İran'dan Doğubeyazıt ilçesine geçen buradan ise İstanbul’a gitmek isteyen Afgan 109 kaçak, otobüsle Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi’ne bırakıldı. Doğubeyazıt’tan, İstanbul’a gitmek için anlaştıkları şahıslarla yola çıkan Afgan kaçaklar, İstanbul’a geldikleri belirtilerek Görele’nin Çavuşlu Beldesi’nde araçtan indirildi. Vatandaşın ihbarıyla yakalanan kaçaklar, jandarmaya "Burası İstanbul değil mi?" diye sordu. Jandarma tarafından tek tek kayıt altına alınan Afganlar'ın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.