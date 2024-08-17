Yeşilçam'ın efsanesine veda: Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş yaşamını yitiridi.

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti. Usta oyuncudan acı haber geldi. Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

İBRAHİM TATLISES'İN 45 YILLIK DOSTUYDU

Instagram hesabından yakın ardakaşı ile fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoş'uma dua bekliyorum, Saygılarımla" açıklamasını yapmıştı.