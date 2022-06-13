  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YHT biletlerine yüzde 30 zam

YHT biletlerine yüzde 30 zam

YHT biletlerine yüzde 30 zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 30 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam geldi.

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu.

TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 ve Nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.

 

Etiketler yht zam yüksek hızlı tren tren biletleri zamzam geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ucuz, küçük ve yüzde 100 elektrikli! Citroen Ami Türkiye yollarına indi
Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi
Düğünde dehşet! Kalabalığın arasına taksiyle daldı
Kabus gerçek mi oluyor ? Google'dan korkutan haber!
Cübbeli Atatürk'e hak verip, Diyanet'i eleştirdi
Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci
Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü
Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti! Tut tutabilirsen
315 bin TL’nin altında sıfır araç bulamayan vatandaş çözümü böyle buldu
Ölümcül şaka! 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti