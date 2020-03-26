YHT inşaatında koronavirüs alarmı: 300 işçi karantinada!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şube Başkanı Selçuk Uluata, daha önce yetkililere uyarıda bulunduklarını ama uyarıların kulak arkası edildiğini söyledi.

Birkaç ay önce baca filtresi takmadığı için santralı mühürlenen Çelikler Holding’in işçilerin hayatını da yok saydığı ortaya çıktı. Holdinge bağlı YSE Yapı Sanayi ve Ticaret Şirketi’nde çalışan 300’ye yakın işçinin Hasanoğlan Fen Lisesi Öğrenci Yurdu’nda gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir işçi Birgün’den İsmail Arı'ya yaptığı açıklamada, “Bir arkadaşımızı bir hafta önce hastaneye götürüp test yaptılar. Sonra ‘Testin negatif çıktı’ diyerek yeniden bizim yanımıza, yani şantiyeye yolladılar. Ardından gece polis ve diğer yetkililer işçi arkadaşımızı arayarak ‘Hazırlan, seni almaya geliyoruz’ dedi ve apar topar arkadaşımızı geri götürdüler” dedi.

6 İŞÇİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

“Yetkililer bize bir bilgi vermiyor” diyen işçi, “Gece arkadaşımız apar topar götürülürken onunla aynı odada kalan arkadaşları da götürdüler. Hastaneye korona virüs şüphesiyle toplam altı arkadaşımız götürüldü. O geceden sonra da bizim çalıştığımız şantiyeyi kapattılar ve bir gün sonra da benimle beraber 300’e yakın işçi Hasanoğlan Fen Lisesi Yurdu’na getirildik. Bizim içimizde başka korona virüs taşıyan var mı yok mu bilmiyoruz. Çalıştığımız şirketin yetkililerinden hiçbiri başımızda değil. Onların şantiyede kaldığı söyleniyor. Burada günde üç defa ateşimizi ölçüyorlar. ‘Çevremizde durumu sıkıntılı olan var mı?’ diye sorduğumuzda sağlık çalışanları ‘Hiçbirinizde bir şey yok, gayet iyi gidiyorsunuz’ diye yanıt veriyor” diye konuştu.

Elmadağ Belediye Başkanı CHP’li Adem Barış Aşkın da BirGün’e, “Biz belediye olarak Hasanoğlan Fen Lisesi Yurdu’nda kalan işçilerin şampuan, sabun ve maske ihtiyacını karşıladık. Bazı işçilerde korona virüs testinin negatif çıktığını biliyoruz ve daha fazla bir bilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

'UYARILARIMIZ KULAK ARDI EDİLDİ'

TMMOB İMO Ankara Şube Başkanı Selçuk Uluata, “Maalesef yine uyarılarımız kulak ardı edildi. Dünya çapında bir salgınla mücadele ederken dakikaların, saatlerin, geçen her zamanın değeri çok büyük. İnşaat işkolu gibi tehlikeli, dezenfeksiyon ve hijyen koşullarının sağlanmasının zor olduğu bir işkolunda daha dikkatli ve hızlı bir süreç yürütülmesi gerekir. Adeta şantiyeler görmezden geliniyor, sanki yokmuş gibi hareket ediliyor” dedi.

İMO olarak şantiyelerde derhal önlem alınması için çağrıda bulunduklarını hatırlatan Uluata, “Bir kez bu çağrımızın ilgili bütün kurumlar tarafından bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Zaman geçtikçe şantiyelerde tıpkı bu olaydaki gibi riski daha da büyütüyoruz. Eğer gerekli önlemler alınmaz ise buna benzer haberleri maalesef daha çok duyacağız” şeklinde konuştu.