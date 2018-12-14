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  3. 14 Aralık 2018 10:35

YHT kazasında enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazasında kar yağışı nedeniyle gece ara verilen enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı.

YHT kazasında enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı
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YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılması çalışmalarına gece yarısına kadar devam edildi.

Ağır tonajlı vinçlerle yürütülen ancak gece yarısı başlayan ve kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 02.30'da ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Bu arada, kaza yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye görevlileri ve polisler hazır bekletiliyor.

AA

yüksek hızlı tren , enkaz , kaza , ankara
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