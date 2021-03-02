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YHT seferleri tam kapasite çalışmaya başladı

YHT seferleri tam kapasite çalışmaya başladı

Konya'dan Ankara, İstanbul ve Eskişehir'e yapılan Yüksek Hızlı Tren seferleri, yeniden normalleşme ile birlikte tam kapasite çalışmaya başladı.

TCDD, koronavirüs tedbirleri kapsamında YHT seferleri sosyal mesafe gözeterek yüzde 50 kapasiteli olarak gerçekleştiriyordu. 2 Mart itibariyle kademeli olarak normalleşme sürecinin başlamasıyla Konya'dan Ankara, İstanbul ve Eskişehir'e yapılan tam kapasiteli olarak yapılmaya başlandı. Sefer sayıları ise aynı şekilde devam ediyor. 

Etiketler yht sefer normalleşme
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