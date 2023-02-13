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Yıkılan apartmanın şantiye şefi gözaltına alındı

Yıkılan apartmanın şantiye şefi gözaltına alındı
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Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi T. İstanbul'da gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında  Kahramanmaraş merkezli depremde Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi T. Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen T., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından T., Gaziantepe'e sevk edilecek.

DHA

Etiketler gaziantep deprem emre apartmanı şantiye şefi gözaltı
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