Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde isyan ettiren olay

1 Ocak 2022 itibariyle Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseltildi. Yeni yıla dakikalar kala gişelerin kapatıldığı iddiası büyük tepki çekti

1 Ocak 2022 itibariyle köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yeni yıla dakikalar kala Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan olay ise sürücüleri isyan ettirdi.



İddiaya göre, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yeni yıla 5 dakika kala gişeler kapatıldı.

Geçişlerde ücretleri zamlı almak için gişeler kapatılırken uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.