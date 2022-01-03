Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde isyan ettiren olay
1 Ocak 2022 itibariyle Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseltildi. Yeni yıla dakikalar kala gişelerin kapatıldığı iddiası büyük tepki çekti
1 Ocak 2022 itibariyle köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yeni yıla dakikalar kala Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan olay ise sürücüleri isyan ettirdi.
İddiaya göre, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yeni yıla 5 dakika kala gişeler kapatıldı.
Geçişlerde ücretleri zamlı almak için gişeler kapatılırken uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
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