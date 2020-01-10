  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Ocak 2020 14:10

Yılbaşı gecesi taciz iddiasında şüpheli yakalandı

İstanbul Kadıköy'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Yılbaşı gecesi taciz iddiasında şüpheli yakalandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kadıköy'de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda sokakta yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Şüphelinin genç kadını takip etmesi ve olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kameralarına da yansımıştı. Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden koşarak uzaklaşmış ve kadın olayın ardından polise giderek şikayette bulunmuştu. Olay hakkında soruşturma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis ekipleri, 68 güvenlik kamerasını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini kameralardan tespit etti. Şüpheli dün akşam saatlerinde Kadıköy, Fikirtepe'de Özbey Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kadıköy Aile ve Kadın Koruma Birimi ekiplerince yakalanan şüpheli Fatih K. , taciz edildiği iddia edilen S.Y. tarafından da teşhis edildi. Gözaltına alınan şüpheli Fatih K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
şüpheli , yılbaşı , taciz , gece
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM