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Yılbaşı gecesine damga vuran iddia: ''Milli Piyango'da enteresan işler olmuş''

Yılbaşı gecesine damga vuran iddia: ''Milli Piyango'da enteresan işler olmuş''
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Milli Piyango'nun "ödül garantili" yılbaşı özel çekilişinden sadece birkaç saat önce büyük bir sistem arızası yaşandığı öne sürüldü.

Milli Piyango'nun "ödül garantili" yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon TL'lik büyük ikramiye 1-0-5-2-4-4-8 nolu çeyrek biletlere çıkarken, biletlerden biri satılmadığı için büyük ikramiye 3'e bölünmüştü.

Talihli çeyrek biletlerin Antalya Muratpaşa, Bursa Osmangazi ve İzmir Bergama'da satıldığı açıklanmıştı.

Ayrıca çekilişte amorti rakamları ise 2 ve 7 olmuştu.

Bir süre önce gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağı ve ev yasağı kararı verilen gazeteci Özlem Gürses, yaşananları "Milli Piyango'da enteresan işler olmuş" sözleriyle duyururken, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yıla saatler kala Milli Piyango'da sistem çökmüş. İzmir'deki Milli Piyango bilet satıcıları, Milli Piyango İdaresi'nden bilet satın alamamışlar. Satıcılara 'sistem arızası var' yanıtı verilmiş ve bir gün içinde binlerce liralık zarara uğramış bu bayiler. Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Böyle giderse bu biletler karaborsaya düşer" demiş ve şu anda binlerce bilet içeride yok edilecek sözleriyle şüphesini ifade etmiş. Bu arada Milli Piyango da 600 milyon TL'lik büyük ikramiye verdi. Bu da 3 ayrı bilete vurdu Türkiye genelinde."

Milli Piyango'nun ''garantili'' yılbaşı özel çekilişi sonuçlarıMilli Piyango'nun ''garantili'' yılbaşı özel çekilişi sonuçlarıGüncel

 

Etiketler milli piyango yılbaşı özel çekilişi milli piyango yılbaşı özlem gürses
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