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  3. 30 Aralık 2020 18:15

Yılbaşı kısıtlamasına 1 gün kala dikkat çeken yoğunluk

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanacak olan yılbaşı kısıtlaması öncesi Beylikdüzü ve çevresinde yoğun trafik oluştu.

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Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 21.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu yaşandı. Belediyenin trafik verilerine göre il genelinde yoğunluk yüzde 65 olarak görüldü. Beylikdüzü - Avcılar istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Büyükçekmece istikametinde de yer yer yoğunluk gözlendi. Trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

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