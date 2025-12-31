  1. Anasayfa
Yılbaşı öncesi DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 125 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı öncesi 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 125 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını belirterek, "Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir" bilgilerini verdi.

