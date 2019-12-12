Yılbaşı sepeti 85'ten 337 liraya yükseldi !

Veri Kaynağı’nın Twitter hesabından yayınladığı verilere göre meyve suyu, çerez, cips ve pastadan oluşan yılbaşı paketi 2009’da 84 lira 50 kuruştu. Aradan geçen 10 yılda sepetin maliyeti yüzde 300’e yakın artışla 337 lira 40 kuruşa yükseldi.

Buna göre, 10 yılda bir şişe şarabın fiyatı 14.9’dan 47.7 liraya yükseldi. Pasta 15.8’den 46.2 liraya yükselirken, 70’lik rakı da 23.6’dan 123.6 liraya kadar arttı.

Veri Kaynağı’nın Twitter hesabından yayınladığı verilere göre meyve suyu, çerez, cips ve pastadan oluşan yılbaşı paketi 2009’da 84 lira 50 kuruştu. Aradan geçen 10 yılda sepetin maliyeti yüzde 300’e yakın artışla 337 lira 40 kuruşa yükseldi.

Buna göre, 10 yılda bir şişe şarabın fiyatı 14.9’dan 47.7 liraya yükseldi. Pasta 15.8’den 46.2 liraya yükselirken, 70’lik rakı da 23.6’dan 123.6 liraya kadar arttı.