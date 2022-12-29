Yılbaşında bazı toplu taşıma araçları ücretsiz
1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.
1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol