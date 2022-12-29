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Yılbaşında bazı toplu taşıma araçları ücretsiz

Yılbaşında bazı toplu taşıma araçları ücretsiz
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1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak. 

Etiketler yılbaşı 1 ocak toplu taşıma marmaray
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