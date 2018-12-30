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  3. 30 Aralık 2018 11:53

Yılbaşını kana bulayacaklardı ! DEAŞ'lılar yakalandı

Adana'da yeni yıl için eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristlere operasyon düzenlendi.

Yılbaşını kana bulayacaklardı ! DEAŞ'lılar yakalandı
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Adana'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
 
Adana'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon başlattı.

Terör ekipleri şafak vakti 250 polisle 16 ayrı adrese eş zamanlı olarak 18 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Operasyona terör ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı. Evlere tek tek giren polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Girdiği evlerde didik didik arama yapan ekipler, ele geçirdikleri suç unsurlarına el koydu.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların DEAŞ'a katılıp Suriye'ye giderek burada bir süre bulunup savaştıktan sonra geri Adana'ya döndükleri de ileri sürüldü.

İHA

eylem , adana , deaş
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