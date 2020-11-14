Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (Jöh), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden Oluşan 816 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünün sınırlarımız içindeki varlığını tamamen yok etmek amacıyla başlatılan Yıldırım Operasyonları’na bir yenisi daha eklendi.

Örgütün kış öncesi hareket kabiliyetini ve barınma arayışını bertaraf etmek için Bitlis'te Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 48’i operasyonel tim olan 816 personel katılıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 143 terörist etkisiz hale getirildi. 74 işbirlikçi yakalandı. 251 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.