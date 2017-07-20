DEAŞ'ta yeni dönem ! ''Saddam'ın istihbaratçıları...''
DEAŞ'ta yeni dönem ! ''Saddam'ın istihbaratçıları...''
Bakan tarihi açıkladı ! 3. Havalimanı ne zaman açılacak ?
Bakan tarihi açıkladı ! 3. Havalimanı ne zaman açılacak ?
43. yıldönümünde Kıbrıs Barış Harekatı'ndan ilk kez göreceğiniz kareler
43. yıldönümünde Kıbrıs Barış Harekatı'ndan ilk kez göreceğiniz kareler
Sicil affında son günler ! Bu fırsatı kaçırmayın
Sicil affında son günler ! Bu fırsatı kaçırmayın
Korku filmi gibi: Ailenizi asla götürmeyeceğiniz hayvanat bahçesi
Korku filmi gibi: Ailenizi asla götürmeyeceğiniz hayvanat bahçesi
Sosyal medya onu konuşuyor: Bu bebek uçuyor !
Sosyal medya onu konuşuyor: Bu bebek uçuyor !
Şaka değil gerçek: Tuvaletini yaparken aslanlara yem oldu !
Şaka değil gerçek: Tuvaletini yaparken aslanlara yem oldu !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Temmuz 2017 16:27

Yıldırım 21 büyükbaş hayvanı telef etti

Yozgat'ta bir köyde ahıra düşen yıldırım 21 büyükbaş hayvanı telef etti.

Yıldırım 21 büyükbaş hayvanı telef etti
A+ A-

Yozgat'ın Sarınınören köyünde, bir ahırının üzerine yıldırım düşmesi sonucu 21 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sarınınören köyünde dün saat 20.30 sıralarında yağmur yağışıyla birlikte, HASAN Tamyıldırım ve Deniz Tamer Akbıyık'ın ortak kullandıkları ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 21 büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sahipleri, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan hayvanları da acı çekmemeleri için kesti. Köye giden Jandarma ekibi, olay yerinde inceleme yaptı. Yıldırım düşmelerine karşı arazide çalışan vatandaşlar uyarıldı.

DHA

telef , yıldırım , yozgat , büyükbaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM