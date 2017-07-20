Yıldırım 21 büyükbaş hayvanı telef etti

Yozgat'ın Sarınınören köyünde, bir ahırının üzerine yıldırım düşmesi sonucu 21 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sarınınören köyünde dün saat 20.30 sıralarında yağmur yağışıyla birlikte, HASAN Tamyıldırım ve Deniz Tamer Akbıyık'ın ortak kullandıkları ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 21 büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sahipleri, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan hayvanları da acı çekmemeleri için kesti. Köye giden Jandarma ekibi, olay yerinde inceleme yaptı. Yıldırım düşmelerine karşı arazide çalışan vatandaşlar uyarıldı.