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  3. 26 Ağustos 2020 09:15

Yıldırım-7 Lice operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice narko-terör operasyonu başlatıldı. Operasyona 1459 personelin katıldığı bildirildi.

Yıldırım-7 Lice operasyonu başlatıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan, 100'i operasyonel tim olan 1495 kişilik personel görev alıyor.

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6 Operasyonları' kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi; 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Ayrıca çok sayıda silah ile mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

'Yıldırım Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği vurgulandı.

DHA

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içişleri bakanlığı
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