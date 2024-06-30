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Yıldırım düştü, 3 tünel karanlığa gömüldü

Yıldırım düştü, 3 tünel karanlığa gömüldü
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Ordu'da yıldırım düşmesi sonucu bazı tünellerde aydınlatma sorunu yaşanıyor.

Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun Mesudiye mevkisinde bulunan 3 tek tüplü tünelde bir süredir aydınlatma sorunu yaşanıyor. Tünelden geçerken tedirginlik yaşayan sürücüler, çıkışta ise aniden gün ışığına maruz kalıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, "Yapım çalışmaları devam etmekte olan toplam 77 kilometre uzunluğundaki Ordu-Mesudiye-Koyulhisar Devlet Yolu'nda, güzergah boyunca toplam uzunluğu 15 bin 445 metre olan 25 tünel bulunuyor. Ordu-Mesudiye-Koyulhisar Devlet Yolu'nda şu ana kadar 21 adet tünelin elektromekanik işleri bitirildi. Kalan 4 tünelde elektromekanik imalatı çalışmaları devam ediyor. Aydınlatılmış olan 21 adet tünelden 3 adedi yıldırım düşmesi sonucu geçici olarak karanlık durumda kaldı. Ancak önümüzdeki haftalarda sorun giderilerek aydınlık hale getirilecek. 2024 yılı program ödeneği dahilinde elektromekanik imalatı çalışmaları devam eden güzergahta kalan Geyikkaya- Çaltepe- Ilışar ve Mesudiye tünellerinde de yapım çalışmaları sürüyor" dedi.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit de "Ordu-Mesudiye-Koyulhisar Devlet Yolu'nda yapımı tamamlanmayan son birkaç tünel kaldı. Bunların elektrik hatları çekildi ancak mevsim şartlarından dolayı problem yaşandı. Üstlenici firmayla da görüşmelerimiz sürekli olarak devam ediyor" diye konuştu.

DHA

Etiketler ordu yıldırım tünel
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