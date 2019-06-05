Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınını kim yönetecek ? Bahçeli isim önerdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayına çıkmasıyla ilgili olarak, "İki aday televizyonda görüşme isteğini belirterek bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bir tarafta birikim, öbür tarafta sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak? Bunu herkes görmelidir" diye konuştu.

"DİDEM ARSLAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na canlı yayın çağrısında bulunan Didem Arslan'a da teşekkür eden Bahçeli, "İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım" dedi.

YILDIRIM'DAN "CANLI YAYIN" AÇIKLAMASI: KEMAL BEY İZİN VERMİŞ

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Sivas'ta yaşayanların iki katından fazlası İstanbul'un 39 ilçesinde yaşıyor. Sivas, İstanbul seçimlerini de belirleyecek illerimizden biridir. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuşlardır" dedi.

"ÖNCELİK TABİİ İSTANBUL"

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda, "Mahir Bey, CHP ile görüştü. Genel Başkan Yardımcısı ile. Onlar da Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelik tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne duymak istiyor" ifadelerini kullandı.