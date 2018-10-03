Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Sadettin Yerebakan' karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek'in akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı olayın ardından açıklama yapan oğlu Seçkin Öcek, 'Babamı yarım saat önce kaybettik, çok üzgünüz. Tedaviyi reddettiği yönündeki haberler kesinlikle doğru değil' ifadelerini kullandı.

66 yaşındaki Yıldırım Öcek, geçirdiği mide küçültme ameliyatından dolayı 4 gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı...

Durumunun ağır olduğu belirtilen Öcek, bugün yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

OĞLUNDAN HÜRRİYET'E İLK AÇIKLAMA

Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının oğlu Seçkin Öcek, ilk açıklamasında, sanatçının tedaviyi reddettiği yönündeki haberleri yalanladı. Babasının, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyleyen Seçkin Öcek, 'kendisine çok iyi bakıyordu, sporun yapıyor, yediğine ve içtiğine çok dikkat ediyordu' ifadelerini kullandı...

İşte o açıklama: 'Babamı yarım saat önce kaybettik, çok üzgünüz. Tedaviyi reddettiğine dair haberleri okudum. Kesinlikle doğru değil. Tedavisiyle ilgili gereken her şey yapıldı. Kendisine çok dikkat ediyor, sporunu yapıyordu. Yediklerine içtiklerine dikkat ediyordu ama çoklu organ yetmezliği yüzünden kaybettik. Ağabeyim yurtdışında, onun gelmesini bekliyoruz. Cenaze ne zaman yapılacağını, onun gelmesinin ardından karar vereceğiz.

MESLEKTAŞI ACI HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Acı haberi, Öcek'in meslektaşı tiyatrocu İrfan Kangı Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Bir güzel adamı, bir şahane adamı daha kaybetmişiz bugün.Neşeli bir şekilde oyuna hazırlanırken geldi acı haber.Bu akşam tüm alkış ve kahkahalar,dualarımızla Yıldırım abimize. Ruhu şad mekanı cennet olsun. "

YILDIRIM ÖCEK KİMDİR?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon kariyerine ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ileattı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. ‘Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek’in Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek isminde iki çocuğu var.