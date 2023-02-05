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Yıldız Tilbe'ye sosyal medyada yine tepki yağdı

Yıldız Tilbe'ye sosyal medyada yine tepki yağdı
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Van'da 10 yaşındaki minik çocuğun köpek saldırısı sonrası yaptığı yoruma tepkilere "İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir" diyerek yanıt verdi. Ancak Yıldız Tilbe yine de tepkilerin odağı oldu.

Van’da 30 Ocak’ta evinin önünde köpek saldırısına uğrayarak boğazından yaralanan 10 yaşındaki M.D.’nın hayatını kaybetmesi sonrası Twitter hesabından ”Bütün kanunsuzluklar yasal olmuş; sokaktaki çocuğu, kadını, yaşlıyı, insanı parçalayan köpekler insan öldürüp kanunla korunuyor, bu onların suçu değil. Bir insanın hayatı köpek canı kadar kıymetli değil, Allah sebep olanı yanına koymasın kulağını tıkayıp gözünü kapatanlar iflah olmasın” paylaşımı yapan Yıldız Tilbe’ye tepki yağmıştı.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Tilbe kendisine tepki gösterenlere şu sözlerle cevap verdi: “İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir.”

Tilbe, bu son açıklamasıyla sosyal medyada yine gündem oldu.

Sanatçı Hayko Cepkin, “Kendisini ve doğadaki varlığını her şeyin üstünde görme gafletine düşmüş, yaşamın farkındalığını yitirmişliğe net bir örnek. Doğduğu an Yardım edeni olmaz ise Kendi kendine bile büyüyemeyen bir varlığı gözünüzde malesef fazla büyütüyorsunuz” diyerek Tilbe’ye tepki gösterdi.

Etiketler yldız tilbe insan hayatı hayvan köpek canlı sosyal medya
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