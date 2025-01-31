Yılın Atatürkçüsü ödülü sahibini buldu

TÜVTÜRK'ü mahkemeye verip ödediği ücretin 7 katını geri aldı!

Erdoğan'a ''diplomasız'', ''liyakatız'', ''kinden beslenen'' demişti...

Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yalancı baharın ardından kar geliyor!

AK Partili eski milletvekilinin kızından havalimanında taciz suçlaması

Bunu da gördük: Müge Anlı'da eşini 13 yaşındayken istismar eden kişi canlı yayın konuğu oldu!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Yeşilçam'ın 'güzeli Sevtap Parman'dan kötü haber

Bakan Şimşek'ten asgari ücret ve memur maaşları için tepki çeken açıklama

İktidarın en düşük emekliye üç kuruş zam torbasından bakın neler çıktı neler!

İstanbul'da aile içi katliam: Baba, anne, küçük kız ve babaanne evde ölü bulundu

Tanju Özcan'dan ortalığı karıştıracak hamle

Bülent Şakrak ile 22 yaş küçük sevgilisinin büyük aşkı bitti

Yolcu uçağı helikopter ile çarpışıp düşmüştü... Kurtulan olmadı!

İstanbul'da korkunç kaza: Araç havada asılı kaldı!

''Baba ocağı''na geri dönüş tarihi de yeni görevi de belli oldu

Kar yağışına hasret kalan İstanbullulara müjde! Kar yağışı için tarih verildi

''Altın Oran''a göre dünyanın en güzel 10 mankenini belli oldu

Bakan Tekin yüzbinlerce öğretmene yeşil pasaport sözü verdi

Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak