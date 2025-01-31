Yılın Atatürkçüsü ödülü sahibini buldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Prof. Dr. Muammer Aksoy’un aramızdan koparılışının 35. yıldönümünde Yılın Atatürkçüsü Ödülleri'nde yazar Emre Kongar yılın Atatürkçüsü ödülünün sahibi oldu.
Ödül töreni Çankaya’daki Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde saat 18.00’de başlayacak.
Bu yılın eğitim-bilim alanındaki yılın Atatürkçüsü ödülünü gazetemizin yazarı Prof. Dr. Emre Kongar alacak.
Gecede ödül alacak diğer isimler şöyle: Edebiyat dalında Sunay Akın, kültürsanat dalında Volkan Konak, basın dalında Fikret Bilâ, doğayı koruma, çölleşmeyi önleme özel ödülü dalında Nejla Işık.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol