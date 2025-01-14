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Yılın ilk dolunayı ''Kurt Ay'' Türkiye'den de izlendi

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Yılın ilk dolunayı olan ‘Kurt Ay’, Hatay’ın Belen ilçesinde görüldü.

Her yıl ocak ayında görülen ve ‘Kurt Ay’ olarak adlandırılan yılın ilk dolunayı, bu gece Hatay’ın Belen ilçesinde gerçekleşti. 2025 yılının ilk dolunayı, Hatay’ın tarihi ilçesi Belen'de stratejik öneme sahip Belen Geçidi'nde görüntülendi. Amanos Dağları'ndan dolunayın yükselişi eşsiz bir manzara oluşturdu.

Özellikle ocak ayına denk gelen dolunay için kullanılan ‘Kurt Ay’ ismi, kış mevsiminin sert şartlarında kurtların daha sık görülmesi ile ilişkilendiriliyor.

İHA

Etiketler kurt ay dolunay yılın ilk dolunayı 2025'in ilk dolunayı
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