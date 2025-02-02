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Yılın ilk enflasyon rakamları açıklanıyor

Yılın ilk enflasyon rakamları açıklanıyor
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Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. TÜİK'in açıklaması öncesinde gösterge rakamı olan ve adı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi olarak değiştirilen İstanbul Enflasyonu ile ekonomistlerin beklentileri belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

 İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 5,16 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre tüketici fiyatları ocak ayında yıllı bazda yüzde 48,40 olarak gerçekleşti.

1995 yılından beri hazırlayıp kamuoyuyla paylaşılan "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi", 1 Şubat'tan itibaren "İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" adıyla yenilendi.

1995 yılı bazlı indekste 242 madde bulunurken, 2023 baz yıllı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde 493 madde yer alıyor. Ayrıca indeksteki ana grup sayısı 8'den 12'ye çıkarıldı.

Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725'ten 24 bin 500'e yükseltildi.

Önceden yerinde veri toplama yöntemiyle belirlenen fiyatlar için artık internet üzerinden veri temini de yapılmaya başlandı.

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