Yılın ilk kar tatili haberi ! 2 ilde eğitime ara verildi

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretime yarın ara verilecek. Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmişti..



BAYBURT'TA 1 GÜN ARA

Bayburt Valiliği'nden alınan bilgiye göre, il genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 15 Kasım Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engelliler de aynı gün idari izinli sayılacak.

TUNCELİ PÜLÜMÜR'DE İKİ GÜN TATİL

Tunceli'nin Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı aldı. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtildi.