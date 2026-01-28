  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yılın ilk MGK toplantısı sonrası 9 maddelik açıklama: Bildiride İran da var!

Yılın ilk MGK toplantısı sonrası 9 maddelik açıklama: Bildiride İran da var!

Yılın ilk MGK toplantısı sonrası 9 maddelik açıklama: Bildiride İran da var!
Güncelleme:

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yılın ilk MGK toplantısı sonrası 9 maddelik bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Saat 16.15’te başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Yılın ilk toplantısında Suriye'deki gelişmeler, Gazze'nin yeniden inşa süreci ve ABD-İran gerilimi değerlendirildi. MGK toplantısının ardından 9 maddelik bildiri yayımlandı. 

İşte MGK bildirisi:

Toplantıda,

1. 2025 yılında gerçekleşen ve millî güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askerî, iktisadi ve içtimai hadiseler değerlendirilmiş; 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmeler ile bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

3. “Terörsüz Türkiye” hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.

4. Komşumuz Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının arttırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedilmiştir.

5. Gazze’deki son durum ve ateşkesin geleceği değerlendirilmiş; Gazze meselesinin çözüme kavuşturulması için tesis edilen uluslararası yapıların kurucu üyelerinden olan Türkiye’nin, kapsamlı insani yardımların bölgeye ulaştırılması çalışmalarını sürdüreceği vurgulanarak, Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı barışın tesisi için ortaklarıyla beraber her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazır olduğu teyit edilmiştir.

6. Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizin altı çizilmiş; Türkiye’nin, Somali halkının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir.

7. İran merkezli güncel gelişmeler etraflıca ele alınmış; komşumuz İran’ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir.

8. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yansımalarının Karadeniz’de muhafaza edilmeye çalışılan istikrarı zedelememesi için tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır.

Türkiye’nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen arttıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilmiştir.

9. Türkiye’nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı!
İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı!
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı
Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı
Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti''
Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti''
Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı
Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı
Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü'
Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü'
Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup!
Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup!
Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var!
Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var!
Etiketler MGK milli güvenlik kurulu bildiri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Taraftarları taşıyan minibüs 7 kişiye mezar oldu! Kan donduran kaza kamerada Taraftarları taşıyan minibüs 7 kişiye mezar oldu! Kan donduran kaza kamerada İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı! İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı! Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı Makamında darbedilen İl Milli Eğitim Müdürü, istifa etti Makamında darbedilen İl Milli Eğitim Müdürü, istifa etti Suriye'de kadınlara makyaj yasağı getirildi; tepkiler sonrası yapılan açıklama ''pes'' dedirtti Suriye'de kadınlara makyaj yasağı getirildi; tepkiler sonrası yapılan açıklama ''pes'' dedirtti Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup! Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup! Üç çocuğunu korkunç bir şekilde katleden cani babaya hakimden tokat gibi yanıt! Üç çocuğunu korkunç bir şekilde katleden cani babaya hakimden tokat gibi yanıt! Köfteci Yusuf'ta çalışan ve yemek yiyen 163 bin kişinin bilgileri açığa çıktı Köfteci Yusuf'ta çalışan ve yemek yiyen 163 bin kişinin bilgileri açığa çıktı Ne gram, ne çeyrek... Altın fırladı, yatırımcının tercihi değişti Ne gram, ne çeyrek... Altın fırladı, yatırımcının tercihi değişti Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu! Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu!
Dev market zincirinde sular durulmuyor: 141 kişinin işine son verildi Dev market zincirinde sular durulmuyor: 141 kişinin işine son verildi Zabıta denetiminde mide bulandıran manzara: Mutfak tezgahındaki ''şey'' şoke etti! Zabıta denetiminde mide bulandıran manzara: Mutfak tezgahındaki ''şey'' şoke etti! Hava sıcaklıkları yükseliyor ama... Fırtına, yağmur ve kar geri dönüyor! Hava sıcaklıkları yükseliyor ama... Fırtına, yağmur ve kar geri dönüyor! Beyazıt Öztürk'ün geri döndüğü Beyaz'la Joker'de kriz; işine son verildi! Beyazıt Öztürk'ün geri döndüğü Beyaz'la Joker'de kriz; işine son verildi! 2026 yılında ''köleliği'' resmen geri getirdiler: Kız çocukları için yeni yasaklar da yürürlükte! 2026 yılında ''köleliği'' resmen geri getirdiler: Kız çocukları için yeni yasaklar da yürürlükte! Konteynerdeki kanlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulmuştu.... 6 ay sonra ayağa kalktı! Konteynerdeki kanlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulmuştu.... 6 ay sonra ayağa kalktı! Yeni yağışlı ve fırtınalı hava sistemi geliyor: 20 ilde sarı alarm! Yeni yağışlı ve fırtınalı hava sistemi geliyor: 20 ilde sarı alarm! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! Alaska değil Şırnak! Karla kaplı dağlarda Eskimo usulü yaşam Alaska değil Şırnak! Karla kaplı dağlarda Eskimo usulü yaşam Akranını öldüren 15 yaşındaki katil zanlısının Google geçmişi şoke etti Akranını öldüren 15 yaşındaki katil zanlısının Google geçmişi şoke etti