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Yılın ilk tatil haberi geldi: Yoğun kar yağışı sonrası okullar tatil edildi

Yılın ilk tatil haberi geldi: Yoğun kar yağışı sonrası okullar tatil edildi
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurt genelinde birçok ilde kar yağışı etkili olmaya başlarken bir ilimizde okullar tatil edildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis'te okulların pazartesi günü için tatil edildiğini duyurdu.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, Güroymak ve Hizan ilçelerinde her tür resmi ve özel okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” denildi.

TATVAN'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Öte yandan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde de, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Etiketler tatil okul bitlis kar tatili
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