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Yılın son faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum

Yılın son faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 2023 yılının son politika faiz kararı için toplanıyor. Yılın son faiz kararı öncesinde ise başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılının son faiz kararı öncesinde piyasaların zirve seyri devam ediyor.  Seçimlerin ardından 3,150 baz puan faiz artışına giden TCMB'nin yılın son toplantısında yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde artışa devam etmesi bekleniyor. Piyasa beklentileri TCMB'nin 2023'ün yılın son faiz kararında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı yönünde. 

Reuters anketine göre, TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 42,5'e çekerek sıkılaştırma sürecinin son adımlarını atması bekleniyor.

AK Parti iktidarının seçimlerin ardından değişen ekonomi politikası ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini her ay arttırmıştı. Yılın son toplantısında da faiz artırımına devam edilmesi bekleniyor.

TCMB'nin yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru tahmini 29,62 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 65,39 oldu. 

İşte 21 Aralık Perşembe günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,13 TL'den başlayan Dolar 29,13 TL'den, 
31,97 TL'den başlayan Euro 32 TL'den, 
36,95 TL'den başlayan Sterlin 36,84 TL'den, 
20,49 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,36 TL'den işlem görüyor.
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