  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yılın son haftasında hava nasıl olacak ?

Yılın son haftasında hava nasıl olacak ?

Yılın son haftasında hava nasıl olacak ?
Güncelleme:

2022 yılına veda edeceğimiz son haftanın soğuk ve yağışlı havayla geçmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya’nın kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya’nın kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal kredi kartı limit kararı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı kapıda
Belgeler sızdırıldı: Çin'de 20 günde 250 milyon vaka!
Hülya Avşar'dan kendisini hedef gösteren Akit'e sert yanıt
Deprem uzmanından korkutan açıklama: Büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Bir dönem ''Kemal İstifa'' diye bağıran il başkanı kendisi istifa etti
Paris yanıyor: Sokaklar savaş alanına döndü
Muharrem İnce'den önemli açıklamalar: Masaya otururum ama şartım var
ABD'de kar fırtınası: 23 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca ev...
Yılın son Kabinesi toplanıyor: EYT ve doğalgaz çalışmaları gündemde