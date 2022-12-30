Yılın son işlem gününde dolar ve altın zirvede

Piyasalar bugün itibariyle 2022 yılına veda etmeye hazırlanırken, yılın son işlem gününde dolar ve altın yine zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

2022 yılının son haftasına hızlı giren piyasalarda Dolar kuru adım adım 19 liraya koşarken euro ve altın fiyatlarında ise dalgalanma sürüyor. Analistler, küresel piyasaların başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söylüyor. Analistler ayrıca vakaların artmaya devam etmesi durumunda Çin'in ilk çeyrek boyunca daha fazla kısıtlamaya gitmesi ihtimalinin de olduğunun altını çizdi. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 18,70 TL'den başlayan Dolar 18,72 TL'den,

19,94 TL'den başlayan Euro 19,95 TL'den,

22,57 TL'den başlayan Sterlin 22,54 TL'den,

14,11 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,18 TL'den işlem görüyor. Dün, doların satış fiyatı 18,72 lira, euronun satış fiyatı ise 19,95 lira olmuştu. Yaklaşık üç aydır 18.6 etrafında işlem gören Dolar/TL 18,8390 TL seviyesine ulaşmıştı. Altın ve gümüş Güne 1.817 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.816 Dolar'dan,

1.092 TL'den başlayan Gram altın 1.093 TL'den,

1.757 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.758 TL'den,

7.227 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.230 TL'den,

14,43 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,33 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında



Güne 16.588 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.517 Dolar'dan,

1.195 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.192 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 83,78 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,12 Dolar'dan işlem görüyor.