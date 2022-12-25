  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yılın son Kabinesi toplanıyor: EYT ve doğalgaz çalışmaları gündemde

Yılın son Kabinesi toplanıyor: EYT ve doğalgaz çalışmaları gündemde

Yılın son Kabinesi toplanıyor: EYT ve doğalgaz çalışmaları gündemde
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak.

Beştepe'de yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak.

Toplantıda, kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Etiketler kabine toplantı yarın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tek tek hesaplandı: Yılbaşını evde kutlamak mı, dışarıda kutlamak mı daha maliyetli?
Opel'in elektrikli yol canavarı ''Almanya üretimli elektrikli ilk SW'' olarak geliyor
Trabzonspor'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler
Kapıkule'de ''yılbaşı alışverişi'' yoğunluğu
En güçlü firavun yeniden canlandırıldı: Tam 3 bin 200 yıl...
Belgeler sızdırıldı: Çin'de 20 günde 250 milyon vaka!
Skandal! Erdoğan yanlış üniversiteye rektör atadı
Antalya'da korkutan deprem
İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı
Bir dönem ''Kemal İstifa'' diye bağıran il başkanı kendisi istifa etti