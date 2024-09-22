  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yılın son KPSS sınavı tamamlandı

Yılın son KPSS sınavı tamamlandı

Yılın son KPSS sınavı tamamlandı
Güncelleme:

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı sona erdi. Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak.

Kamu kurumlarında işe girmek isteyen adaylar yılın son sınavı olan DHBT’ye girmek üzere sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylara girişte detaylı arama yapıldı. Adaylar, görevliler tarafından yanlarında; toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alınırken bazı adaylar sınava son anda koşarak yetişti. Türkiye’deki 30 ildeki 35 sınav merkezi, 330 bina ve 5 bin 527 salonun kullanıldığı sınava 142 bin 482 adayın başvurdu. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 40 sorudan oluşan 60 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 16 Ekim tarihinde açıklanacak.

İHA

Etiketler kpss sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeşil sahalardan uyuşturucu baronluğuna... Yıldız futbolcu tutuklandı Yeşil sahalardan uyuşturucu baronluğuna... Yıldız futbolcu tutuklandı TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada İstanbul'da kaçak kat çıkılan binada pes dedirten görüntü İstanbul'da kaçak kat çıkılan binada pes dedirten görüntü İsrail ve Lübnan arasında çatışmalar şiddetlendi İsrail ve Lübnan arasında çatışmalar şiddetlendi Bir ilimizi sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında Bir ilimizi sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında Erdoğan New York'ta böyle karşılandı Erdoğan New York'ta böyle karşılandı Önce sağanak sonra güneş: Yaz geri geliyor Önce sağanak sonra güneş: Yaz geri geliyor 150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat 150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat 81 ilde yüz binlerce sürüye ceza yağdı 81 ilde yüz binlerce sürüye ceza yağdı Cumhurbaşkanlığı'ndan rekor harcama: Günlük 21.5 milyon TL Cumhurbaşkanlığı'ndan rekor harcama: Günlük 21.5 milyon TL
Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu Teröristlerden sızma girişimi: 1 asker şehit oldu Teröristlerden sızma girişimi: 1 asker şehit oldu Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki Yeni vergiler geliyor: Ayrıntılar belli oldu Yeni vergiler geliyor: Ayrıntılar belli oldu Mourinho'dan derbi sonrası şaşırtan hareket Mourinho'dan derbi sonrası şaşırtan hareket Kulislerde dikkat çeken iddia: Geri adım atılan düzenleme yeniden gündeme gelecek Kulislerde dikkat çeken iddia: Geri adım atılan düzenleme yeniden gündeme gelecek Naci Görür o rapora itiraz etti: ''Beni affedin sayın bakanım ama...'' Naci Görür o rapora itiraz etti: ''Beni affedin sayın bakanım ama...'' Acun Ilıcalı: ''Bir mağlubiyet camiayı sarsamaz'' Acun Ilıcalı: ''Bir mağlubiyet camiayı sarsamaz''