Yılın son seçim anketi açıklandı: Partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti
SER Araştırma 2025 yılının son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusunun yöneltildiği ankette partilerin oy oranlarındaki değişim dikkat çekti.
Ser Araştırma, 5-8 Aralık tarihleri arasında 2 bin 200 seçmen ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. ‘Bu Pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz’ sorusunun yöneltildiği ankette CHP birinci parti olurken AKP ile arasındaki fark ise dikkat çekti.
Ankette CHP yüzde 32,2 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 30,3 oy oranıyla ikinci parti oldu.
İşte son seçim anketinin sonuçları:
