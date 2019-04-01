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  3. 01 Nisan 2019 01:07

Yılmaz Büyükerşen: ''Eskişehir’e böyle bir zafer yakışırdı''

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen balkon konuşması yaptı. Büyükerşen, "Eskişehir’e böyle bir zafer yakışırdı. Parti ayrımı yapmaksızın sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz Büyükerşen: ''Eskişehir’e böyle bir zafer yakışırdı''
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “İlk fırsatta yapılacak yeni referandumda parlamenter demokratik sistem için oyunuzu kullanacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

GURURUN ŞEHRİ ESKİŞEHİR
Büyükşehir Belediyesi’nde beşinci dönemine hazırlanan Yılmaz Büyükerşen, belediyenin konuk evindeki balkonda yaptığı konuşmada, şunlar söyledi: “Demokrasinin beşiği, Atatürkçü, uygar, huzurun, güvenin, gururun şehri Eskişehir’in insanları, teşekkürler sizi. Atatürkçü, laik, hukuk devletinin, parlamenter demokrasinin yılmaz savunucusu Eskişehirliler, gösterdiğiniz demokratik anlayışa, parlamenter sisteme özleminize baktığımız zaman, sizlere binlerce kez teşekkür ederiz. Bizleri yanlız bırakmadınız. Eskişehir’e böyle bir zafer yakışırdı. Parti ayrımı yapmaksızın sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz.”

"İSTANBUL GELİYOR"
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise şunları söyledi: “Biz Eskişehir’deki mevcut beş belediyeyi aldık. Bunun yanı sıra Alpu geldi, Çifteler geldi, Seyitgazi geldi. Başka? Ankara geldi, İstanbul geliyor. Biz bu işi biliyoruz, merak etmeyin”

"YOLUMUZ ATATÜRK YOLU"
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise “Bu halkın iktidarıdır, yolumuz aydın ve açık olsun, yolumuz Atatürk yoludur” diye konuştu.

 
 
 

yilmaz büyükerşen
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