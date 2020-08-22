Yılmaz Özdil: ''Aynı müjdeyi 9. kez verince inandım''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen ‘müjde’yi açıkladı. Erdoğan “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” dedi. Erdoğan, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu belirterek “Hedefimiz 2023’te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın verdiği ‘müjde’ ile ilgili Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bizim TV’de Lale Özan Arslan’ın konuğu olan Özdil, şu ifadeleri kullandı;

- Aynı müjdeyi daha önce 8 kez vermişlerdi ben emin olamamıştım. Dokuzuncu kez doğalgazı bulduklarını açıkladılar. Dolayısıyla ben artık emin oldum, Karadeniz’de doğalgaz var.

- Ben aslında seçim itibariyle bu kez direkt benzin bulacaklarını tahmin ediyordum ama kısmetse 2023’te olacak.

- Ben bu doğalgaz bulma meselelerini her seçim öncesinden yazdığım için bugüne kadar bir baktım; buldukları doğalgazları 7 defa yazmışım. 2000-2007 yılları arası kömür buluyorlardı. 2007’den sonra petrol bulmaya başlandı. 2007-2013 arası daha çok petrol buldular.

- Karadeniz’de doğalgaz bulunduğunu 2002’den beri neredeyse açıklamayan enerji bakanı yok. Petrol ve doğalgaz dünya çapında ses getiren ve dünyada teyidi çok kolay bilgiler.

- ’Doğalgazı buldum’ dediğinde iki tane seçenek var ya doğalgazı bulmuş oluyorsun gerçekten, ya da dünyada alay konusu oluyorsun.