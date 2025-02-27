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Yılmaz Özdil ''Erdoğan'ın kendisine hazırladığı rakip'' dediği ismi açıkladı

Yılmaz Özdil ''Erdoğan'ın kendisine hazırladığı rakip'' dediği ismi açıkladı
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Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, sosyal medyada çok konuşulan paylaşımında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın kendisine 'rakip' olarak hazırladığı ismin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu çıkışının ardından CHP'den peş peşe çok sert açıklamalar geldi.

Siyaset kulislerini bir anda hareketlendiren bu tartışmalar sonrasında gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in iktidarın yeniden adaylığı için formüller aradığı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine rakip olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i rakip olarak parlatma faaliyetlerine başladığını belirtti.

Özdil siyasetteki son gelişmeleri, "Altı ay önce söylediğim gibi, İmamoğlu meselesini halleden asrın liderimizin Özgür Özel’i 'rakip' olarak parlatma faaliyeti başladı" sözleriyle değerlendirdi.

 

 

 

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