Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından tam kapanma kararını ardından yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösteren Yılmaz Özdil, "Güya bayram trafiğini önlemek için tam kapanma yaptılar, 100 bin nüfuslu sayfiye beldeleri 1’er milyon kişi oldu" ifadesini kullandı.

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki göstererek, "Aşılananların sokağa çıkmasının yasak olduğu, aşılanmayanların işe gideceği tam kapanma (!) başladı" ifadesin kullandı.

Yılmaz Özdil, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Fahrettinden masallarda son perde... Aşılananların sokağa çıkmasının yasak olduğu, aşılanmayanların işe gideceği tam kapanma (!) başladı.

Fahrettinden masallarda son dakika... Güya bayram trafiğini önlemek için tam kapanma yaptılar, 100 bin nüfuslu sayfiye beldeleri 1’er milyon kişi oldu!

Fahrettinden masallarda son destan... Şehirlerarası yasak konulmadığı için sayfiye beldelerinde nüfus patladı, mazallah kalp krizi geçir, değil acil serviste sedye, yatırmak için şezlong bile bulamazlar."