  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yılmaz Özdil ''Fahrettin'den masallar'' notuyla paylaştı!

Yılmaz Özdil ''Fahrettin'den masallar'' notuyla paylaştı!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından tam kapanma kararını ardından yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösteren Yılmaz Özdil, "Güya bayram trafiğini önlemek için tam kapanma yaptılar, 100 bin nüfuslu sayfiye beldeleri 1’er milyon kişi oldu" ifadesini kullandı.

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki göstererek, "Aşılananların sokağa çıkmasının yasak olduğu, aşılanmayanların işe gideceği tam kapanma (!) başladı" ifadesin kullandı.

Yılmaz Özdil, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Fahrettinden masallarda son perde... Aşılananların sokağa çıkmasının yasak olduğu, aşılanmayanların işe gideceği tam kapanma (!) başladı.

Fahrettinden masallarda son dakika... Güya bayram trafiğini önlemek için tam kapanma yaptılar, 100 bin nüfuslu sayfiye beldeleri 1’er milyon kişi oldu!

Fahrettinden masallarda son destan... Şehirlerarası yasak konulmadığı için sayfiye beldelerinde nüfus patladı, mazallah kalp krizi geçir, değil acil serviste sedye, yatırmak için şezlong bile bulamazlar."

Etiketler fahrettin koca yılmaz özdil açıklama tweet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hazır mısın Türkiye? İşte A'dan Z'ye tam kapanma yasakları !
Dolar, Euro ve Altın yine uçuşta!
Serdar Ortaç’tan kripto para açıklaması
Tam kapanmada kreşler için karar verildi
Tam kapanma başladı! Açık ve kapalı yerler, muaf olanlar... İşte tüm detaylar
Tam kapanma göçü kaosa dönüştü
Vebitcoin vurgununda yeni detaylar! Hesapları 1 ay önce bloke etmiş
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma izinleri için yeni genelge!
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan ''lebaleb'' iftar yemeği!
Uzman isimden sonbahar için tam kapanma uyarısı!