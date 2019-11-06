Yılmaz Özdil: ''İçişleri bakanımızın zekâ seviyesi...''

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet etti" polemiğine yer verdi.

Özdil, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Türkiye'yi resmen Avrupa'ya şikâyet ettiğini hatırlatarak, "İçişleri bakanımızın zekâ seviyesiyle alakalı bir işaret olduğu kesin!" ifadesini kullandı.

Özdil'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Asrın liderimiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak, Türkiye'yi resmen şikayet etti mi hiç? Etti.

Hapis cezasına çarptırılmıştı, adil yargılama yapılmadı dedi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu’na ‘ahmak’ diyerek hakaret eden Soylu, “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet etmenin bedelini millet sana ödetecek” ifadelerini kullanmıştı. Soylu'dan İmamoğlu'na: Ahmak, bedelini ödeyecek İmamoğlu ise Soylu'ya, "“Avrupa'ya giderek Türkiyeyi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” sözlerine "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" karşılık vermişti.

Hiç kimse çıkıp “eyy asrın liderimiz, hem Avrupa'ya haçlı ittifakı diyorsun, hem de memleketi haçlılara şikayet ediyorsun” dedi mi? Demedi. Anayasal hakkıydı, hakkını kullandı.

Peki, dindar cumhurbaşkanımız abdullah gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak, Türkiye'yi resmen şikayet etti mi? O da etti.

Hal böyleyken…

İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Konseyi yerel yönetimler kongresinde konuştu, Türkiye'yi tek kelime şikayet etmediği gibi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savundu, seçimle gelen seçimle gitmeli dedi, Avrupa'nın gözünün içine baka baka Barış Pınarı harekatının kesinlikle şart olduğunu söyledi.

İçişleri bakanımız çıktı “ahmak” dedi. 'Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum' dedi. 'Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmek akıl sağlığı işareti midir?' dedi.

Akıl sağlığıyla alakalı bir işaret olduğunu sanmıyorum ama, içişleri bakanımızın zeka seviyesiyle alakalı bir işaret olduğu kesin!"