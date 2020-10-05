Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin AK Parti'nin 2023 hedefleri için 100 yıllık kazanımlarını kaybettiğine dikkat çeken Özdil, şunları söyledi:

Maalesef iki kilo patatese, yarım ton avanta kömüre, eczaneden bedava aspirin alıyorum şehvetine vatandaşlarımız çocuklarının değil, torunlarının bile geleceğini sattı.

Bu ülkenin torunları yarın, öbür gün dönecek dedelerini bu aymazlık, sorumsuzluk yüzünden çok ağır hakaretlerle anacak.

Para kaybedilebilir, fabrika kaybedilebilir, önemli değil; yeniden kazanılabilir. Hatta toprak bile kaybedilebilir, bir Mustafa Kemal Atatürk çıkar, toprağı geri alır. Bu milletin ruhunda bu var.

Çocuklarımızın geleceğe olan inanıcını sattıysak ve kaybettiysek bunu geri alabilmek imkansız. Bu ülkenin torunları, içinde bulunduğumuz jenerasyonu çok kötü anacak.

Ortalama zekaya sahip her yurttaşın 6 yıl önce yaşanmış bir olayın hesabının 6 yıl sonra sorulmasının hukuksal bir olay olmadığını görmesi lazım Bu belli ki AK Parti'nin erken seçim hazırlığının bir parçası olduğu bangır bangır görülüyor.

İYİ Parti ve CHP'den oluşan Millet İttifakı'nın HDP açıklamaları ve tahrikleriyle parçalanması amaçlanıyor