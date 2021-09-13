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Yılmaz Özdil'den MİL-Diyanet Sen'e yanıt: Kalemimi gerekirse kendim kırarım

Yılmaz Özdil'den MİL-Diyanet Sen'e yanıt: Kalemimi gerekirse kendim kırarım

Gazeteci Yılmaz Özdil kendisini hedef alan, Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet Ve Vakıf Çalışanları Sendikası'na (MİL-Diyanet Sen) yanıt verdi.

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet Ve Vakıf Çalışanları Sendikası (MİL-Diyanet Sen), gazeteci Yılmaz Özdil'i hedef almış, MİL-Diyanet Sen'in tehdit ve nefret söylemlerine yer verdiği açıklamasında "Bunları camiye almayın" çağrısı yapılmıştı. 

Mil–Diyanet Sen Yılmaz Özdil'i hedef aldı: Diktatör dilini keserMil–Diyanet Sen Yılmaz Özdil'i hedef aldı: Diktatör dilini keserGüncel

 YILMAZ ÖZDİL'DEN YANIT
Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından skandal çağrıya yanıt verdi. 

Özdil paylaşımında, ''Açık söylüyorum, Allah’a bir can borcumuz var, ölümle tehdit ederek korkutamazsınız, kalemimi gerekirse kendim kırarım, gene kimsenin emrine vermem'' ifadelerini kullandı. 

Özdil'in paylaşımı şöyle: 

Etiketler diyanet sen hedef yılmaz özdil
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