Yılmaz Özdil'in 2.500 TL'lik kitabı 1 milyon TL'ye karaborsaya düştü !

Kırmızı Kedi Yayınevi, Yılmaz Özdil tarafından yazılan Mustafa Kemal kitabını "özel seri" olarak 1881 adet bastı. 2 bin 500 liradan satışa sunan yayınevi kitabın dakikalar içinde tükendiğini açıkladı.

Atatürk'ün adını istismara varan boyutlarda kullanarak pazarlaması yapılan kitap fahiş fiyatıyla gündeme oturdu. Özel seri olduğu açıklanan kitaptan yalnızca 1881 adet basıldı.

1 milyon TL'den satışa çıktı

Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liralık satış fiyatıyla tartışmalara neden olan Mustafa Kemal kitabı, 3 saat 56 dakika içinde tükendi. 1881 adet olarak satışa çıkarılan kitaptan 4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde edildi.

2 bin 500 lira olan Mustafa Kemal isimli kitap, bir internet sitesinde önce 50 bin TL'ye satışa sunuldu. Ancak kısa bir süre sonra aynı sitede bir başka kullanıcı aynı kitabı 1 milyon TL'den satışa çıkardı.

Nutuk'tan pahalı Atatürk kitabı

Atatürk'ün kaleme aldığı eser olan Nutuk, en yüksek 30 liraya satılırken, Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal Atatürk kitabının 83 kat daha pahalı olması "Atatürk'ün kaleminden pahalı Atatürkçü" yorumlarına neden olmuştu.

Yılmaz Özdil'in 2.500 TL fiyatlı kitabı tükendi

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