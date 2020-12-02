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  3. 02 Aralık 2020 18:19

Yılmaz Özdil'in attığı başlık sosyal medyayı salladı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in bugünkü yazısı için seçtiği "C'ovid H'alk P'artisi" başlığı sosyal medyayı salladı.

Yılmaz Özdil'in attığı başlık sosyal medyayı salladı
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Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in bugün yazısı için attığı "C'ovid H'alk P'artisi" başlığı gündem oldu.

Özdil yazısında, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın, konuşmasının devamında CHP'ye de sert sözlerle yüklenmesini eleştirdi.

"C'OVİD H'ALK P'ARTİSİ"
Özdil'in "C'ovid H'alk P'artisi" başlığı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Twitter'da "C'ovid H'alk P'artisi" başlığı Twitter'da Trend Topic oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kesimi yazının içeriğini desteklerken, diğer bir kesim ise Özdil'e katılmayarak CHP'ye yüklendi.

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